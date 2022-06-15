Кейн после 0:4 от Венгрии: «Нужно забыть этот вечер, не время для паники. Давайте не забывать про первый финал за 60 лет, полуфинал ЧМ-2018»

объяснил крупное поражение от сборной Венгрии (0:4) в матче .

«Разочаровывающий вечер. В первом тайме мы создали достаточно моментов, чтобы забить, но такая история сложилась для нас в этой Лиги наций – не хватило реализации.

Когда счет стал 0:2, мы играли просто непозволительно. Сейчас не время для паники. Нужно поднять голову и вернуться сильнее в сентябре.

Это наше первое крупное поражение за долгое время. Оборонительная структура – залог нашего успеха. Нужно забыть этот вечер.

Мы должны смириться с тем, что произошло, и двигаться вперед. Будем готовиться к ЧМ-2022 и извлечем знания из этих матчей.

Давайте не забывать, откуда мы пришли. Первый финал за 60 лет, полуфинал чемпионата мира.

И это по сравнению с тем, где мы были последние 50 лет. Мы продолжим работать, чтобы успешно выступить на ЧМ-2022», – сказал нападающий сборной и «Тоттенхэма».