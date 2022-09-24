Соболев забил 4-й гол в 9 матчах за сборную России – с пенальти Кыргызстану

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Кыргызстана по футболу товарищеские матчи (сборные) Даниил Фомин Александр Соболев Футбол

Александр Соболев забил 4-й гол в 9 матчах за сборную России.

Нападающий «Спартака» на 30-й минуте реализовал пенальти в товарищеском матче с Кыргызстаном за фол на Данииле Фомине и сравнял счет (1:1, перерыв).

Ранее Александр трижды забивал за национальную команду страны – Швеции в октябре 2020 года в товарищеском матче (1:2), Мальте в квалификации ЧМ-2022 (3:1) и Болгарии в товарищеском матче в июне 2021-го (1:0).

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. На сайте также доступна видеотрансляция.

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