Соболев забил 4-й гол в 9 матчах за сборную России – с пенальти Кыргызстану

забил 4-й гол в 9 матчах за сборную России.

Нападающий на 30-й минуте реализовал пенальти в товарищеском матче с за фол на и сравнял счет (1:1, перерыв).

Ранее Александр трижды забивал за национальную команду страны – Швеции в октябре 2020 года в товарищеском матче (1:2), Мальте в квалификации ЧМ-2022 (3:1) и Болгарии в товарищеском матче в июне 2021-го (1:0).

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