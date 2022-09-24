Караваев – 7-й капитан сборной России при Карпине. Матч с Кыргызстаном – 8-й для Валерия во главе команды

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Сборная Кыргызстана по футболу товарищеские матчи (сборные) Вячеслав Караваев Футбол

Вячеслав Караваев стал седьмым капитаном сборной России при Валерии Карпине

Защитник «Зенита» вышел с капитанской повязкой на товарищеский матч против Кыргызстана (0:0, первый тайм). Этот матч – восьмой для сборной России под руководством Карпина. 

До этого у России было шесть разных капитанов. На матчи отбора ЧМ-2022 сборную на поле выводили Георгий Джикия, Федор Смолов, Дмитрий Баринов, Далер Кузяев, Алексей Сутормин и Александр Головин.

Джикия – единственный игрок, дважды выходивший на поле с капитанской повязкой.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Кыргызстан – Россия.  

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