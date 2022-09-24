Караваев – 7-й капитан сборной России при Карпине. Матч с Кыргызстаном – 8-й для Валерия во главе команды

стал седьмым капитаном сборной России при .

Защитник вышел с капитанской повязкой на товарищеский матч против (0:0, первый тайм). Этот матч – восьмой для сборной России под руководством Карпина.

До этого у России было шесть разных капитанов. На матчи отбора ЧМ-2022 сборную на поле выводили Георгий Джикия, Федор Смолов, Дмитрий Баринов, Далер Кузяев, Алексей Сутормин и Александр Головин.

Джикия – единственный игрок, дважды выходивший на поле с капитанской повязкой.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Кыргызстан – Россия.