Соболев, Бакаев, Ежов, Бородин – в старте сборной России на матч с Кыргызстаном, Караваев – капитан

Стал известен стартовый состав сборной России на матч с .

Товарищеская игра состоится сегодня, 24 сентября. Начало – в 17:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. На сайте также будет доступна видеотрансляция.

Вратарь: .

Защитники: , , , .

Полузащитники: , Александр Коваленко, , Роман Ежов, .

Нападающий: .

Капитаном команды в этом матче будет Вячеслав Караваев, а не Фомин, как сообщалось ранее.