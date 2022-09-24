Соболев, Бакаев, Ежов, Бородин – в старте сборной России на матч с Кыргызстаном, Караваев – капитан

Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Кыргызстаном.
Товарищеская игра состоится сегодня, 24 сентября. Начало – в 17:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. На сайте также будет доступна видеотрансляция.
Вратарь: Матвей Сафонов.
Защитники: Данил Круговой, Максим Осипенко, Сергей Бородин, Вячеслав Караваев.
Полузащитники: Данил Глебов, Александр Коваленко, Даниил Фомин, Роман Ежов, Зелимхан Бакаев.
Нападающий: Александр Соболев.
Капитаном команды в этом матче будет Вячеслав Караваев, а не Фомин, как сообщалось ранее.