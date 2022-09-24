Соболев, Бакаев, Ежов, Бородин – в старте сборной России на матч с Кыргызстаном, Караваев – капитан

Теги Спартак Зенит Крылья Советов Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва Сборная Кыргызстана по футболу Краснодар товарищеские матчи (сборные) Вячеслав Караваев Зелимхан Бакаев Даниил Фомин Сергей Бородин 1999 Матвей Сафонов Данил Круговой Максим Осипенко Александр Соболев Данил Глебов Роман Ежов Александр Коваленко Футбол

Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Кыргызстаном

Товарищеская игра состоится сегодня, 24 сентября. Начало – в 17:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. На сайте также будет доступна видеотрансляция.

Вратарь: Матвей Сафонов.

Защитники: Данил Круговой, Максим Осипенко, Сергей Бородин, Вячеслав Караваев.

Полузащитники: Данил Глебов, Александр Коваленко, Даниил Фомин, Роман Ежов, Зелимхан Бакаев.

Нападающий: Александр Соболев

Капитаном команды в этом матче будет Вячеслав Караваев, а не Фомин, как сообщалось ранее.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные