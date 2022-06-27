«Реал» готов продать Асенсио за 30-35 млн евро, Себальоса – за 12-15 млн. Они хотят повышения зарплат

«Реал» может продать и этим летом.

Мадридский клуб готов выслушать предложения по футболистам, контракты которых с действуют до лета 2023 года. Не исключено и то, что «Реал» предложит им новые соглашения. Сейчас спортивный менеджмент клуба оценивает имеющиеся варианты, а футболисты ждут приглашения на встречу, где будет озвучено окончательное решение.

«Реал» еще не предлагал Асенсио и Себальосу новые контракты, но значительного повышения зарплат клуб им точно не предложит. Это может повлиять на ход переговоров, так как оба футболиста ждут улучшения нынешних условий.

Марко и Дани ищут альтернативные варианты продолжения карьеры. В услугах футболистов заинтересованы итальянские клубы – конкретный интерес к Асенсио проявляет . «Реал» готов продать Марко за 30-35 млн евро, за Дани клуб хочет 12-15 млн евро. , который заинтересован в Себальосе сильнее остальных, не может столько заплатить.

Оба футболиста хотят чаще выходить на поле и чувствовать себя важными в команде, за которую выступают.

Статистику 26-летнего Асенсио можно изучить здесь, а показатели 25-летнего Себальоса доступны тут.