Асенсио считает, что в случае перехода в «Милан» у него будет больше игровой практики, чем в «Ливерпуле»

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Хавбек «Реала» Марко Асенсио склоняется к трансферу в «Милан».

26-летний футболист сборной Испании считает, что в составе «россонери» у него будет больше игровой практики, чем в его нынешнем клубе и в «Ливерпуле», который тоже интересуется Асенсио.

Препятствием к переходу в «Милан» могут стать условия зарплаты. Итальянский клуб, в отличие от мерсисайдцев, не сможет платить Асенсио 6 млн евро в год – именно столько игрок получает в «Реале».

Соглашение полузащитника со «сливочными» рассчитано до июня 2023 года. Статистика Асенсио – здесь.

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