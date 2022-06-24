Асенсио считает, что в случае перехода в «Милан» у него будет больше игровой практики, чем в «Ливерпуле»

Хавбек «Реала» Марко Асенсио склоняется к трансферу в «Милан».
26-летний футболист сборной Испании считает, что в составе «россонери» у него будет больше игровой практики, чем в его нынешнем клубе и в «Ливерпуле», который тоже интересуется Асенсио.
Препятствием к переходу в «Милан» могут стать условия зарплаты. Итальянский клуб, в отличие от мерсисайдцев, не сможет платить Асенсио 6 млн евро в год – именно столько игрок получает в «Реале».
Соглашение полузащитника со «сливочными» рассчитано до июня 2023 года. Статистика Асенсио – здесь.