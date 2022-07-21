«Реалу» предлагали Джеко, но от него отказались из-за возраста. Клуб ищет форварда на случай ухода Асенсио и Майораля

предлагали подписать нападающего .

Мадридский клуб продолжает поиск форварда на случай, если команду покинут и . «Реал» ищет надежный и дешевый вариант усиления атаки.

Как сообщил журналист Антон Меана для El Larguero, «Реалу» предлагали подписать Джеко. Однако мадридский клуб отказался от этой возможности из-за возраста нападающего – в марте боснийцу исполнилось 36 лет.

В минувшем сезоне форвард забил 17 голов и отдал 7 передач в 48 матчах за «Интер» во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.