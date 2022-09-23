Более 1700 болельщиков «Ливерпуля» планируют судиться с УЕФА из-за финала ЛЧ

Болельщики «Ливерпуля» планируют судиться с УЕФА из-за финала Лиги чемпионов.

Более 1700 болельщиков мерсисайдского клуба, которые сообщили, что получили физические или психологические травмы из-за хаоса во время финала Лиги чемпионов в Париже 28 мая, оставили заявки в юридических фирмах, чтобы подать иски о возмещении ущерба против УЕФА.

Среди людей, подписавшихся под потенциальными групповыми исками, есть те, кто сообщил, что получил переломы ребер в давке на «Стад де Франс» перед матчем между и «Реалом», а многие другие заявили о симптомах тревоги и посттравматического стрессового расстройства.

Напомним, перед матчем тысячи фанатов «Ливерпуля» были направлены французской полицией по опасному альтернативному маршруту через метро, ведущему к узкому контрольно-пропускному пункту по периметру стадиона, где образовались огромные очереди, создающие опасность давки.

Затем многие турникеты на стадионе были закрыты на длительное время, что привело к образованию неподвижных очередей и еще большему риску давки. Кроме того, люди пострадали от применения полицией слезоточивого газа.

и французские власти обвинили болельщиков «Ливерпуля» в хаосе и задержке начала матча.

Беспредел в Париже, из-за которого финал ЛЧ задержался на 36 минут. Был даже слезоточивый газ 😱😱😱