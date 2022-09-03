«Эвертон» запретит посещение матчей двум фанатам. Один бросил бутылку в Клоппа, другой выбежал на поле

Теги Ливерпуль Эвертон премьер-лига Англия Юрген Клопп происшествия болельщики Футбол

«Эвертон» запретит двум болельщикам посещение матчей команды.

Во время матча 6-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:0) один фанат «ирисок» бросил бутылку в главного тренера «красных» Юргена Клоппа, но промахнулся – она пролетела рядом со специалистом. Другой болельщик выбежал на поле.

Оба инцидента произошли после того, как ВАР отменил гол Конора Коуди на 71-й минуте матча. 

«Эвертон» идентифицировал обоих фанатов и запретит им посещать матчи на неопределенный срок. Клуб готов сотрудничать с полицией Мерсисайда, если правоохранители решат открыть дело по факту этих инцидентов.

Футбольная ассоциация Англии проведет собственное расследование. 

«Я думал, что это стеклянная бутылка, но это было не так, я это уже увидел. Она выглядела как стеклянная, и было бы действительно опасно, если бы это было так, но это был пластик», – сказал Юрген Клопп после матча.

 

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