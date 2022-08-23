Клопп о матче «Ливерпуля» с «Борнмутом»: «Будем биться до конца. Мы должны зажечь огонь и задать темп»

Теги Манчестер Юнайтед Энфилд Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп болельщики Борнмут Футбол

Юрген Клопп сказал, что «Ливерпуль» будет бороться до конца в матче с «Борнмутом»

В трех стартовых турах Премьер-лиги клуб набрал 2 очка и занимает 16-е место в турнирной таблице. В третьем туре «Ливерпуль» проиграл «Манчестер Юнайтед» (1:2). 

«Мы должны признать, что в конце концов мы были недостаточно хороши. Поэтому и проиграли. 

У меня не так много аргументов, потому что мы уступили. В другой день, имея больше уверенности, мы могли изменить ситуацию. 

Чтобы играть в тот футбол, в который мы можем играть, мы должны бороться. В субботу будет хороший домашний матч, «Энфилд» должен быть потрясающим. Мы должны зажечь огонь и задать темп.

Мы сделаем абсолютно все, что ожидает каждый болельщик «Ливерпуля», – будем биться до конца», – сказал Клопп. 

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