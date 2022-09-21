УЕФА задолго до финала ЛЧ подготовил заявление, обвиняющее фанатов «Ливерпуля» в задержке начала матча с «Реалом» (The Guardian)

Стали известны подробности проблем с организацией финала чемпионов в Париже.

Трофей разыграли и «Ливерпуль» (1:0), но из-за проблем с безопасностью начало матча было отложено на 36 минут. Часть зрителей не могла попасть внутрь стадиона «Стад де Франс», перед которым создались огромные очереди.

УЕФА опубликовал заявление, отметив, что турникеты в проходах для были заблокированы тысячами фанатов, купивших поддельные билеты, которые не сработали на турникетах. Это привело к скоплению болельщиков, пытающихся попасть внутрь.

По данным The Guardian, заявление , обвиняющее болельщиков «Ливерпуля» в задержке начала матча, было предусмотрительно подготовлено задолго до игры.

«Шокирует и ужасает, что УЕФА – союз европейских национальных футбольных ассоциаций, который включает в себя и английскую Премьер-лигу, – опубликовал заранее подготовленное заявление, в котором обвинил болельщиков, объясняя причины задержки начала матча.

Поступать вот так с болельщиками «Ливерпуля» после всего, через что мы прошли, – это ужасно. Нам нужны полноценные ответы по поводу того, как были приняты все эти решения», – заявил британский политик-лейборист, член парламента Иан Бирн, который болеет за «Ливерпуль» и присутствовал на матче.