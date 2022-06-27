40% оскорбительных твитов футболистам – гомофобные. «Барселона» и сборная Англии упоминались в унизительных сообщениях чаще других команд

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К гомофобным относится большая часть оскорблений, адресованных футболистам в соцсетях.

Такой вывод сделан в отчете, подготовленном компанией Signify для профсоюзных организаций FIFPro, NBPA и WNBPA на основе 1558 проанализированных оскорбительных записей. Рассматривались сообщения в Twitter за период с мая по сентябрь 2021-го, направленные 160 самым известным игрокам в футбол и баскетбол.

На гомофобии основаны 40% оскорбительных твитов, адресованных футболистам, 27% – футболисткам, 46% – баскетболистам, 19% – баскетболисткам.

Также среди подобных записей были те, которые основаны на расизме, сексизме и эйблизме (дискриминация на почве физических возможностей и ограничений – прим. Sports.ru).

Не считая отдельных игроков, наиболее упоминаемыми учетными записями были аккаунт «Барселоны» (первое место) и сборной Англии по футболу (второе место).

Свыше 55% финалистов Евро и Кубка Африки оскорбляли в соцсетях. 40% сообщений были гомофобными, 38% - расистскими

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