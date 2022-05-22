Эмир Катара об ЛГБТ-фанатах на ЧМ-2022: «Мы рады всем. Но мы ожидаем, что люди будут уважать нашу культуру»

Эмир Катара ответил на вопрос о том, как представителей ЛГБТ примут на ЧМ-2022.

«Мы не запрещаем приезжать в Доху людям разного происхождения, разных убеждений. Катар – очень гостеприимная страна.

К нам приезжают миллионы людей, и чемпионат мира по футболу – это прекрасная возможность для людей из разных уголков мира приехать и познакомиться с нашей культурой.

Я также хочу, чтобы все одинаково понимали и ценили разные культуры. Мы все живем на одной планете, но у каждого из нас своя культура.

Мы рады всем, но мы также ожидаем, что люди будут уважать нашу культуру», – заявил шейх Тамим бин Хамад Аль Тани.

Ранее председатель Национального контртеррористического комитета МВД Катара генерал-майор Абдулазиз Абдулла Аль-Ансари сообщил, что на матчах чемпионата мира у фанатов могут отобрать радужные флаги: «Это нужно для безопасности. Кто-то может напасть из-за этого».

ЛГБТ-фанаты Европы осудили ФИФА и Катар за недостаточные меры по защите их прав на ЧМ-2022: «Лозунги вместо безопасности, газлайтинг вместо гарантий, уклонение, а не действия. Этого недостаточно»

Три катарских отеля из 69 отказались принимать гостей-геев на ЧМ-2022. 33 – не имеют возражений

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