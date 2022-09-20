Посол Катара в ФРГ перевел тему на Россию, говоря о правах человека и ЧМ-2022: «В 2018-м Германия и страны Европы не уделяли этому никакого внимания»

В Катаре сравнили ситуацию с правами человека в стране с той, что была в России до .

(DFB) организовал во Франкфурте конференцию по правам человека, в которой участвовал и посол Катара в ФРГ Абдулла бин Мохаммед бин Сауд Аль Тани.

Во время своего выступления ЛГБТ-фанат Дарио Минден призвал Катар к отмене смертной казни за гомосексуализм. ЧМ-2022 пройдет в стране в ноябре-декабре.

«Мы все беспокоимся о правах человека. Но мне бы больше хотелось видеть концентрацию не только на одном предмете, но и на удовольствии от футбола и его влиянии на людей во всем мире», – цитирует шейха The Washington Post.

Посол сослался на нарушение прав человека в России, а также на то, что в 2018 году, перед чемпионатом мира, этому «не было уделено никакого внимания ни со стороны Германии, ни со стороны какой-либо страны Европы».

«Да, мы не идеальны. Мы не утверждаем, что совершенны, но это история, которую мы напишем.

Приезжайте, чтобы наслаждаться футболом, увидеть разные культуры. Вы увидите их [рабочих-мигрантов] в отелях, в общественном транспорте – расспросите их», – добавил Аль Тани.