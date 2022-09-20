Генсек комитета по наследию ЧМ-2022 об ЛГБТ-фанатах: «Катар просит мир уважать наши ценности. Публично проявлять чувства не нужно, но мы приветствуем всех»

В оргкомитете ЧМ-2022 высказались о посещении Катара ЛГБТ-болельщиками.

«В Катаре рады всем. Цель турнира – объединить людей с разными ценностями, убеждениями и из разных культур. Как только появляется точка соприкосновения или что-то общее, например, страсть к футболу, люди понимают, что возможность для диалога есть. Это поможет в борьбе с предрассудками и стереотипами.

У нас есть ряд ценностей, которые мы просим мир уважать. Конечно, мы не поддерживаем публичное проявление чувств. Но мы готовы приветствовать в нашей стране всех.

Мы проводили множество крупных мероприятий и принимаем людей с разными жизненными путями. И такие люди строят свою жизнь в Катаре.

мира по футболу дает возможность изучить различия между людьми и, что более важно, вместе славить природу человека», – сказал генеральный секретарь Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 Хассан Аль-Тавади.