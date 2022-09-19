Полиция взяла Погба под охрану из-за угроз со стороны вымогателей из банды его брата

Полиция взяла под охрану.

Полузащитник подвергся угрозам со стороны брата Матиа и друзей детства, сообщает Sportmediaset со ссылкой на Le Parisien.

В связи с этим полиция Турина теперь охраняет футболиста. Также утверждается, что те же люди угрожали матери Погба.

Напомним, ранее игрок сборной заявлял, что стал жертвой вымогательства и угроз со стороны организованной банды. Сообщалось, что брат футболиста , который входит в эту преступную группу, шантажом вымогает у Поля порядка 13 млн евро.

Матиа взяли под стражу, ему предъявили обвинения в вымогательстве в составе организованной банды и преступном сговоре. Четырем другим подозреваемым в возрасте от 27 до 36 лет также предъявили обвинения, всех их взяли под стражу на время судебного разбирательства.

«Трус, предатель, лицемер». Брат вымогает у Погба 13 млн евро – подключил вооруженных людей, обвиняет в шаманском проклятье для Мбаппе