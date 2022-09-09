Адвокат брата Погба заявил, что Матиа непричастен к шантажу Поля: «Трудности, с которыми столкнулась семья, – результат внешних угроз»

Адвокат Матиа Погба заявил, что его клиент не имеет отношения к вымогательству денег у Поля.

«Учитывая развитие дела и его резонанс в медиа, Матиа Погба хотел бы заявить, что он совершенно не знает о каких‑либо случаях вымогательства в отношении его брата .

Очевидно, что трудности, с которыми столкнулась семья Погба, являются результатом внешних угроз, в отношении которых система правосудия, занимающаяся этим вопросом, примет меры в полной мере.

Матиа Погба, который больше всего на свете стремится успокоить ситуацию, впредь будет делать заявления только в суде, ведущем это дело, если это будет необходимо», – заявил юрист Матиа Погба.

Напомним, футболист заявлял, что стал жертвой вымогательства и угроз со стороны организованной банды. Сообщалось, что брат футболиста Матиа Погба, который входит в эту преступную группу, шантажом вымогает у Поля порядка 13 млн евро.

Хавбек 16 июля обратился в прокуратуру Турина с заявлением. После предварительного расследования, проведенного в прошлом месяце, в прокуратуре Парижа заявили, что рассмотрят обвинения в адрес пока неизвестного лица в «шантаже со стороны вооруженной банды, похищении и участии в преступном сговоре».