Джанлуиджи Буффон: «Ненавижу политкорректность. О других игроках всегда приходится говорить одно и то же, чтобы не показаться грубым»

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Джанлуиджи Буффон заявил, что ненавидит политкорректность в футболе. 

– Что ты сильнее всего ненавидишь в футбольном мире? 

– Банальность. Это относится и к жизни в целом. Сводит меня с ума. Я верю в индивидуальность и различия, основанные на заслугах.

Я также ненавижу политкорректность… хотя я, наверное, тоже прибегаю к ней. Я делаю это, чтобы не проявить неуважения к другим.

Даже правда может быть неприятна и причинять вред. А так как все это происходит публично, творится на глазах у всего мира, получается некрасиво.

В основном это случается со мной, когда меня просят оценить других игроков, меня это раздражает. Всегда приходится говорить одно и то же, чтобы не показаться грубым, – сказал вратарь «Пармы» France Football. 

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