Гендиректор «Зенита» на вопрос об отъезде Алберто: «#####, вы будете читать тексты, или нет? Он обменян на двух игроков»

Гендиректор «Зенита» с недовольством отреагировал на вопрос об отъезде Юри Алберто.
– В марте, когда легионеры у других клубов уезжали, вы говорили, что это вопрос к менеджерам. Теперь у вас уезжают легионеры. Получается, вы не справляетесь?
– У нас никто не уехал.
– Юри Алберто уехал.
– #####, вы будете читать тексты, или нет? Алберто обменян по аренде на двух футболистов.
– Это собственная воля игрока была?
– Нет.
– То есть вы хотели его отдать?
– Слушайте, вы читайте мои заявления. Произошла двусторонняя аренда. Все.
– Вы были в ней заинтересованы?
– Да.
– Довольно странно. Юри Алберто только приехал, был одним из лучших в «Зените». А вы получаете двух не самых известных...
– Вы узнаете, какие они, – сказал Александр Медведев.
«Зенит» отдал Юри в аренду «Коринтианс» и получил в аренду двух футболистов – вратаря Ивана Куарезму и вингера Густаво Мантуана.