Гендиректор «Зенита» на вопрос об отъезде Алберто: «#####, вы будете читать тексты, или нет? Он обменян на двух игроков»

Гендиректор с недовольством отреагировал на вопрос об отъезде .

– В марте, когда легионеры у других клубов уезжали, вы говорили, что это вопрос к менеджерам. Теперь у вас уезжают легионеры. Получается, вы не справляетесь?

– У нас никто не уехал.

– Юри Алберто уехал.

– #####, вы будете читать тексты, или нет? Алберто обменян по аренде на двух футболистов.

– Это собственная воля игрока была?

– Нет.

– То есть вы хотели его отдать?

– Слушайте, вы читайте мои заявления. Произошла двусторонняя аренда. Все.

– Вы были в ней заинтересованы?

– Да.

– Довольно странно. Юри Алберто только приехал, был одним из лучших в «Зените». А вы получаете двух не самых известных...

– Вы узнаете, какие они, – сказал .

«Зенит» отдал Юри в аренду и получил в аренду двух футболистов – вратаря Ивана Куарезму и вингера Густаво Мантуана.