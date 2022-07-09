Алберто об уходе из «Зенита»: «Сейчас не лучшее время, чтобы оставаться, – за Россией следят не так сильно. В Бразилии я буду заметнее»

Юри Алберто высказался о переходе в «Коринтианс» из «Зенита».

«Решение о возвращении в Бразилию было непросто принять. Сейчас за матчами в России следят не так сильно, в Бразилии я буду заметнее.

Я хочу написать огромную историю здесь. Это не шаг назад. Я три с половиной месяца провел в Европе. Мало где есть столько талантливых игроков, как в Бразилии. Здорово снова быть рядом с семьей.

Я обсуждал решение с родственниками и с «Зенитом». Сейчас не лучшее время, чтобы оставаться там из-за тех событий, через которые они проходят. Я хотел быть рядом с семьей и дочерью», – сказал 21-летний нападающий.

Юри Алберто уходит в «Коринтианс». Взамен в «Зенит» едут атакующий полузащитик и вратарь из Бразилии