«Коринтианс» подтвердили аренду Алберто на год

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«Коринтианс» объявили о переходе форварда «Зенита» Юри Алберто на правах аренды на один сезон.

Официальная презентация 21-летнего бразильца состоится 7 июля.

Алберто уже выступал в Бразилии за «Интернасьонал» и «Сантос».

Ранее «Зенит» сообщил, что в результате двустороннего обмена получил двух игроков «Коринтианс» – вратаря Ивана Куарезму и атакующего хавбека Густаво Мантуана.

Юри Алберто уходит в «Коринтианс». Взамен в «Зенит» едут атакующий полузащитик и вратарь из Бразилии 

фото: сайт «Коринтианс»

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