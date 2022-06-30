«Коринтианс» подтвердили аренду Алберто на год

«Коринтианс» объявили о переходе форварда «Зенита» на правах аренды на один сезон.

Официальная презентация 21-летнего бразильца состоится 7 июля.

Алберто уже выступал в Бразилии за «Интернасьонал» и «Сантос».

Ранее сообщил, что в результате двустороннего обмена получил двух игроков «Коринтианс» – вратаря Ивана Куарезму и атакующего хавбека Густаво Мантуана.

Юри Алберто уходит в «Коринтианс». Взамен в «Зенит» едут атакующий полузащитик и вратарь из Бразилии

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