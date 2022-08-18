Юри Алберто сделал хет-трик за «Коринтианс» – это первые голы форварда «Зенита» за бразильский клуб в 9 матчах

забил первые голы за «Коринтианс».

21-летний бразилец, отданный в аренду на год, сделал хет-трик в 1/4 финала Кубка Бразилии против (4:1), забив на 50-й, 56-й и 72-й минутах.

Это первые результативные действия для Юри в 9 матчах в составе . Подробная статистика футболиста доступна здесь.

Напомним, что в июле «Зенит» отдал Алберто в аренду «Коринтианс» и взамен арендовал двух игроков бразильского клуба – вратаря Ивана Куарезму и вингера Густаво Мантуана.