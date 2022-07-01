«На решение Алберто повлияло мнение семьи в первую очередь, считаю». Бразильский журналист об аренде форварда «Зенита» в «Коринтианс»

Бразильский журналист высказался о переходе из в аренду в .

– Почему он все-таки решил не возвращаться в Россию? Ведь форвард довольно быстро адаптировался в , начал давать определенный результат.

— Действительно, мне казалось, что Юри чувствует себя в «Зените» комфортно. Каких-то проблем он тут не испытывал. Но, по-моему, Алберто чувствовал давление со стороны родственников. Мама, папа или бабушка переживали, что молодой парень живет в России. Поэтому он и принял решение вернуться в Бразилию.

— Именно под давлением семьи?

— Думаю, да.

— Из-за общеполитической ситуации?

— Скорее всего. Помню, он весной еще давал интервью вашим коллегам, в котором подчеркнул, что его здесь все устраивает. Но, видимо, с тех пор что-то изменилось. В первую очередь, считаю, на его решение повлияло мнение семьи, – сказал Фабио Алейшо.

Юри Алберто уходит в «Коринтианс». Взамен в «Зенит» едут атакующий полузащитик и вратарь из Бразилии