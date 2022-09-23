«Интер» доверяет Индзаги, несмотря на 3 поражения в 5 последних матчах. Его не хотят увольнять

доверяет , несмотря на неуверенный старт сезона.

Как пишет Corriere dello Sport, вчера состоялась встреча руководителей «нерадзурри» с тренером, на которой обсуждалось, как команда будет преодолевать нынешний кризис.

Боссы клуба доверяют Индзаги, тренера не хотят увольнять. Они убеждены, что «Интер» сможет добиться такого же результата, как в прошлом сезона, или выступить даже лучше, так как состав команды силен. Симоне считают подходящим тренером для решения возникших проблем.

Встреча продлилась полтора часа, и на ней Индзаги вместе с руководителями «Интера» проанализировал нынешнюю ситуацию.

Сейчас «Интер» отстает от «Наполи» и «Аталанты», лидирующих в таблице Серии А, на пять очков. У команды три поражения и две победы в пяти последних матчах во всех турнирах.

В следующем туре чемпионата «Интер» сыграет с «Ромой» дома.