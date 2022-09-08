Индзаги о 0:2 с «Баварией»: «С командой такого уровня надо играть идеально – «Интер» этого не сделал»

Главный тренер подвел итоги матча с «Баварией» (0:2).

«В первые 20 минут мы были слишком напряжены, а затем играли на равных с невероятным соперником, одним из сильнейших в Европе на данный момент.

Нужно было проявить лучшее командное взаимодействие при первом голе. После этого мы заиграли лучше, создавали моменты, но допускали слишком много технических ошибок на последнем этапе.

Джеко и Корреа имели шансы вернуть нас в игру, но против команды такого уровня необходимо играть идеально – а этого не произошло.

Я не припоминаю, чтобы Онана делал какие-либо невероятные сэйвы сегодня. Но нам все равно следовало более активно накрывать соперников, потому что у «Баварии» есть футболисты, способные убежать в свободную зону в любой момент.

Игра не была безнадежной, и нам нельзя было пропускать второй гол на 67-й минуте», – сказал Индзаги Sky Sport Italia.