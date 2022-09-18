Симоне Индзаги: «Удинезе» заслужил победу над «Интером». Я виноват в нестабильности команды»

Главный тренер прокомментировал поражение от (1:3) в Серии А.

«Снял Мхитаряна и Бастони в первом тайме, потому что они были на карточках, а «Удинезе» выигрывал все вторые мячи и единоборства. У нас были проблемы. Я хотел устроить шок.

В целом «Удинезе» начал лучше и заслужил победу, нам нужно подумать над этим обидным поражением.

Это правда, мы не можем обеспечить стабильность. Мы выиграли два матча подряд, но на выезде [у нас третье поражение подряд в Серии А]. Во всех случаях мы выходили вперед, а потом проигрывали 1:3.

Главный виновник – я. Потому что я тренер, но это лишний повод для анализа. Мы знали, на что способен «Удинезе». И должны были сделать больше», – сказал .