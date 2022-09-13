Индзаги о 2:0 с «Викторией»: «Интер» хорошо провел достаточно непростой матч. До этого итальянские клубы не побеждали здесь»

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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги выездного матча с «Викторией» Пльзень.

Миланская команда одержала победу со счетом 2:0 во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Ребята хорошо провели матч, который был достаточно непростым. До этого ни одна итальянская команда никогда не побеждала здесь. Я увидел аккуратную и компактную команду. В каждом матче бывают трудные моменты, но команде всегда удавалось оставаться на верном пути и не пропускать.

Мы знаем, что в воскресенье у нас будет матч с сильным соперником, у которого отличные игроки («Интер сыграет с «Удинезе» – прим.). У нас будет четыре дня, чтобы подготовиться, мы постараемся сделать это наилучшим образом», – сказал Индзаги.

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