Индзаги после 1:0 с «Торино»: «Победы дают чувство собственного достоинства. Если вы не растете как команда, вы не выигрываете»

Главный тренер подвел итоги матча с .

Миланская команда одержала победу со счетом 1:0 в 6-м туре Серии А.

«Очень важная победа, к которой стремилась команда. После матча в среду (с «Баварией» – прим.) мы знали, что нам придется терпеть: мы терпели, и мне понравилось, как игроки боролись, были полны решимости. Здесь важно выигрывать такие матчи.

Нам нужны результаты, победы. Это дает чувство собственного достоинства. Мы растем как отдельные личности, но еще и как команда, это имеет основополагающее значение. Если вы не растете как команда, вы не выигрываете», – сказал Индзаги.