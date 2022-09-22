Глава Футбольного союза Боснии о матче с Россией: «Исключительно товарищеская игра. Чье-то мнение не обязывает другого мыслить так же»

Глава Футбольного союза Боснии и Герцеговины высказался о возможном матче с Россией.

«Есть разные мнения, и это нормально, но я также считаю, что от некоторых медиа и людей исходит слишком много негатива. Думаю, у каждого есть право на мнение, но это не означает, что чье-то мнение должно обязывать другого человека думать точно так же.

Важно сказать, что дал согласие на матч. Россию отстранили от официальных матчей, но проводить товарищеские матчи им не запрещено. Это исключительно товарищеская игра», – приводит слова Вико Зельковича Dnevni Avaz.

Матч сборной России с Боснией и Герцеговиной запланирован на 19 ноября. Игра должна пройти в Санкт-Петербурге.

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