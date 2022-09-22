Игроки «Баварии» недовольны выбором состава. Они заметили, что Нагельсманн предпочитает возрастных и статусных игроков, не учитывая уровень игры

Игроки «Баварии» недовольны принципами, на основании которых выбирает состав.

Как пишет kicker, некоторые игроки мюнхенского клуба заметили, что в случае сомнений при выборе состава и проведении замен тренер отдает предпочтение более возрастным и статусным футболистам, не обращая внимания на уровень игры.

Например, в проигранном матче с «Аугсбургом» на замену в составе «Баварии» вышел , а не , который играет лучше.

Еще один случай, когда качественная игра не вознаграждается тренером, – это полузащитник . 20-летний игрок впечатлил в ходе предсезонки, но лишь один раз вышел в старте «Баварии» – в матче Кубка Германии с «Викторией» Кельн (5:0). Сложившаяся ситуация разочаровывает Гравенберха.

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