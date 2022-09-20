Руководство «Баварии» считает причиной неудачных результатов апатичное отношение игроков, а не работу Нагельсманна. Тренеру пока не грозит отставка

Руководство «Баварии» лояльно относится к работе .

Члены правления мюнхенского клуба пришли к единому мнению, что тренер не является главным виновником последних неудачных результатов, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на The Athletic. На данный момент и руководство «Баварии», и тренер сходятся во мнении, что виной этим результатам стало апатичное отношение игроков к делу.

Благодаря двум победам в Лиге чемпионов Нагельсманн находится в безопасном положении, а вариант с назначением Томаса Тухеля остается маловероятным. Однако еще один или два неудовлетворительных результата в матчах, которые пройдут после после перерыва на игры сборных, могут пошатнуть позиции Нагельсманна.

После семи проведенных туров Бундеслиги «Бавария» набрала 12 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице.