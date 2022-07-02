УЕФА опубликует отчет о беспорядках перед финалом ЛЧ к ноябрю

Независимая комиссия УЕФА представит отчет о беспорядках перед финалом чемпионов.

Группу экспертов, занимающихся независимым отчетом о событиях, которые произошли перед матчем между «Реалом» и , возглавит Тьягу Брандау Родригеш.

«События 28 мая были неприятными для всех причастных. Этот доклад направлен на то, чтобы беспристрастно изучить свидетельства, установить ответственных и найти пути для движения вперед. Я очень доволен отзывчивостью экспертов, с которыми мы связались, и уверен, что мы сможем внести значительный вклад в планирование будущих мероприятий», – сказал Родригеш.

Ведущими экспертами группы были назначены 63-летний Франк Паув и 65-летний Кенни Скотт.

Франк Паув – начальник полиции Амстердама с 2019 года и эксперт правоохранительных органов в области футбола, общественного порядка, планирования на случай непредвиденных обстоятельств и управления кризисными ситуациями.

Кенни Скотт был рекомендован и «Ливерпулем». Он является бывшим главным суперинтендантом полиции Великобритании. Скотт 30 лет прослужил в полиции Стратклайда, а затем возглавил отдел безопасности и операций «Рейнджерс». С 2017 года и по февраль 2021-го он занимал должность руководителя отдела по обеспечению безопасности.

Независимая группа установила срок для своих предварительных выводов – конец сентября 2022 года. Представить и опубликовать окончательный отчет планируется к ноябрю.