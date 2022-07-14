Фанатов «Ливерпуля» несправедливо обвинили в беспорядках на финале ЛЧ, ответственность – на организаторах. Так говорится в отчете Сената Франции

Фанаты «Ливерпуля» признаны невиновными в беспорядках на финале чемпионов.

28 мая перед решающим матчем турнира с (0:1) на стадионе «стад де Франс» образовалась серьезная давка, возникшая, как сообщалось ранее, из-за большого числа болельщиков с фальшивыми билетами. Французская полиция использовала слезоточивый газ и перцовые баллончики, чтобы успокоить толпу. Из-за этого начало матча было отложено более чем на полчаса.

Сенат Франции опубликовал отчет, в котором сделал вывод, что болельщиков английского клуба несправедливо обвинили в возникшем хаосе. В отчете отмечается, что проблемы были вызваны «цепочкой событий и сбоев» за несколько дней и часов до начала матча.

«Несправедливо было бы возлагать на болельщиков «Ливерпуля» ответственность за произошедшие беспорядки, как это сделал министр внутренних дел, чтобы отвлечь внимание от неспособности государственных служащих адекватно управлять толпой и обуздать действия нескольких сотен правонарушителей.

Были серьезные недостатки в вопросах сбора информации, транспортных маршрутов для болельщиков и недостаточной коммуникации. Кризисные сценарии вверх по течению были недостаточно проработаны», – говорится в отчете.

«Мы хотим, чтобы отношение властей к футбольным болельщикам изменилось, и это настоятельная рекомендация, которую мы даем», – заявил сенатор Лоран Лафон.

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