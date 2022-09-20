Рюдигер о камбэке «Реала» с «Челси» в прошлой ЛЧ: «Когда Вернер сделал 3:0, я подумал: «Все, они вылетели!» А через 4 минуты Модрич отдал тот самый пас»

Тони Рюдигер вспомнил о матчах «Реала» с «Челси» в прошлой .

В первом матче 1/4 финала турнира «Реал» выиграл в гостях со счетом 3:1, а дома уступил со счетом 2:3. При этом «Мадрид» отыграл два гола в концовке ответной игры – Родриго забил на 80-й минуте, а Карим Бензема реализовал пенальти в дополнительное время.

В минувшем сезоне Рюдигер играл за лондонский клуб, а летом перешел в «Мадрид» на правах свободного агента.

– Когда и как вы узнали, что переходите в «Реал»?

– В конце апреля ситуация приобрела конкретику. Но до того, как все стало ясно, мой брат (он выполняет функции агента Рюдигера – Sports.ru) немного меня обманул. играл с в 1/4 финала Лиги чемпионов. Когда мы проиграли первый матч, он вдруг сказал мне: «Тони, я не знаю, получится ли организовать трансфер! Во втором матче ты должен показать максимум». Эти слова взорвали мне голову и очень подстегнули меня.

– Во втором матче вы были одним из лучших, и «Челси» почти вышел в полуфинал.

– Когда Тимо Вернер сделал счет 3:0, я подумал: «Все, они вылетели!» Ни одна другая команда не держала «Реал» в своих руках так, как мы, – на их стадионе, когда оставалось десять минут до конца игры.

Я думал, что фанаты начнут освистывать «Реал». Но они кричали так, словно забил «Реал», а не мы. Тогда я подумал, что что-то витает в воздухе. А через четыре минуты Модрич отдал тот самый пас.

– Магия «Бернабеу».

– Да. Долго ничего может не получаться, на трибунах может быть тихо, но потом наступает момент, который встряхивает стадион и замораживает соперника. Фанаты «Реала» очень хорошо понимают футбол. Они точно знают, когда должны оказаться рядом с командой, – сказал Рюдигер.