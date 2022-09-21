Моуринью о 22 годах работы главным тренером: «Изменился цвет волос, появились морщины, но ничего не изменилось – мне нравится побеждать, я ненавижу проигрывать»

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Жозе Моуринью высказался о 22 годах работы главным тренером. 

«Они прошли быстро, но нужно продолжать. Я чувствую себя хорошо, я чувствую себя сильным, счастливым, мотивированным. Мне нравится побеждать, я ненавижу проигрывать, ничего не изменилось.

Изменилась прическа, цвет волос – да, морщины тоже появились, но это ничего не изменило во мне как в тренере. Все должно продолжаться – не 22 года, конечно, но еще несколько лет», – сказал главный тренер «Ромы» на мероприятии в Федерации футбола Португалии. 

23 сентября исполнится 22 года с момента, когда португалец впервые занял должность главного тренера – он возглавил «Бенфику» в 2000 году. 

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