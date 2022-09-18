Жозе Моуринью: «Рома» над «Монцей» и «Кремонезе» так не доминировала все 90 минут, как с «Аталантой»

поделился мыслями после поражения от «Аталанты» со счетом 0:1.

«Плохой результат, потому что мы проиграли матч, который должны были легко выиграть, учитывая качество нашей игры.

Можно предположить, что все могло быть иначе, будь в составе , учитывая доминирование в нападении и количество созданных моментов.

Тем не менее, сыгравшие футболисты сделали достаточно, чтобы легко выиграть матч, но, к сожалению, мы не забили и проиграли.

Неприятно уходить с пустыми руками, но это была хорошая игра.

Мы на «Стадио Олимпико» с «Монцей» и так не доминировали все 90 минут, как с «Аталантой», – заявил главный тренер «Ромы».