Моуринью дисквалифицирован на 1 матч Серии А из-за выхода на поле и оскорбления соперника, Сарри – за перебор желтых

Теги Рома Лацио Жозе Моуринью серия А Италия дисквалификации Маурицио Сарри Футбол

Жозе Моуринью и Маурицио Сарри дисквалифицированы на один матч Серии А. 

Главный тренер «Ромы» получил красную карточку в матче с «Аталантой» в 7-м туре Серии А (0:1). Португалец выражал недовольство в адрес судьи из-за неназначенного пенальти. Но в заявлении лиги говорится, что Моуринью дисквалифицировали из-за выхода на поле и оскорбления игрока соперника – это заметил четвертый арбитр матча. 

Тренер «Лацио» получил желтую карточку в игре против «Кремонезе» (4:0). Для Сарри это предупреждение стало пятым в сезоне, поэтому следующий матч он пропустит из-за дисквалификации. 

В 8-м туре Серии А «Лацио» сыграет со «Специей», а «Рома» встретится с «Интером».

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