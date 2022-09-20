«Средняя аудитория одного матча ЧМ на Первом и «России-1» – 10-12 млн человек. Олимпиада и близко не стоит». Глава Telesport Макаренко о рейтингах

Гендиректор сравнил рейтинги чемпионатов мира и Олимпиад.

– На ПМЭФ Игорь Евгеньевич Левитин говорил, что предстоящий чемпионат мира надо показывать с 1/2 финала.

– При всем уважении к Игорю Евгеньевичу позволю себе с ним не согласиться. Я считаю как раз, что это очень важно. Во-первых, это надо показывать потому, что это даст аудиторию. Такой аудитории, как чемпионат мира, не дает ничего. Не с точки зрения спорта, а вообще.

– Олимпиада не стоит близко?

– Близко не стоит! Это самая большая аудитория. Кумулятивный просмотр обычно бывает на уровне 200 млн человек. В людях если считать, то это от 40 до 50 млн человек. Если взять цифры с чемпионата мира по футболу-2018, то средняя аудитория одного матча на Первом канале и «России-1» составляет 10-12 млн человек, а на – 1,5 млн.

Ни одна программа ни на одном канале не даст и половины такой аудитории. И это надо использовать. Донося информацию, тезисы. Именно поэтому у нас два канала – и «Россия», – они общественно-политические. Они несут информацию в народ. А «Матч» дает сугубо спортивную специфику. Получается очень хорошее, правильное сочетание.

Мы надеемся, что ничего не случится. И чемпионат проходит в Катаре, а не в США или Канаде. Катар – страна, с которой у нас хорошие отношения. Наших в оргкомитете достаточное количество, они отвечают за различные направления деятельности. Сорокин – советник. Мы делимся с Катаром нашим опытом потому, что, давайте будем объективны, – я видел много чемпионатов мира, но чемпионат мира 2018 года безоговорочно лучший с большим отрывом. По качеству организации, по атмосфере, по всему.

Вся зарубежная пресса, которая перед проведением нашего чемпионата тявкала, признала, что это был настоящий праздник, – сказал Макаренко.

«ЧМ нужно показывать. Президент поставил задачу – чтобы 70% населения занималось спортом, для этого должно быть медийное воздействие». Глава Telesport Макаренко о показе ЧМ-2022