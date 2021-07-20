«Матч ТВ», Первый канал и ВГТРК договорились о равном показе матчей ЧМ-2022

Теги Сборная России по футболу телевидение Первый канал ЧМ-2022 телеканал Россия 1 ВГТРК Александр Тащин Матч ТВ Футбол

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал о появлении блока с освещением ЧМ-2022 в Катаре во время презентации нового телесезона канала.

«Мы действительно готовимся к масштабному и качественному освещению чемпионата мира в грядущем году.

Могу сказать, что на данный момент между тремя телеканалами – «Матч ТВ», Первым каналом и ВГТРК – зафиксированы договоренности, предполагающие паритетное и равноценное деление матчей на чемпионате мира в Катаре.

На сегодняшний день точно могу сказать, что как минимум один из матчей национальной сборной России, в случае успешного – а мы все на это надеемся – отбора, будет показан на телеканале «Матч ТВ», – заявил Тащин.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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