«Матч ТВ» не ожидает проблем с показом ЧМ-2022: «Тревожных сигналов нет. Контракт заключен»

«Матч ТВ» не ожидает проблем с показом ЧМ-2022 в Катаре.
Об этом сообщил заместитель генерального продюсера канала Василий Конов.
– Нет ли тревожных сигналов по правам на ЧМ-2022 по футболу, который пройдет в ноябре-декабре?
– Тревожных сигналов нет. Контракт заключен. Мы начали процесс оформления групп, которые будут работать в Дохе – от нас поедут четыре съемочных бригады и несколько пишущих журналистов с сайта.
Вряд ли у кого-то из российских медиа будет больше представителей в Катаре, чем у нас.
– Комментаторы поедут?
– Этот вопрос пока в стадии обсуждения. Он будет зависеть от распределения матчей по эфирной сетке.
– На ЧМ-2022 «Матч ТВ», как и прежде, будет поровну делить права с «Первым каналом» и «Россией-1»?
– Мы сейчас ведем переговоры с нашими коллегами. Пока могу определенно сказать, что на «Матче» будет много хороших игр ЧМ, – сказал Конов.