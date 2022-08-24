«Матч ТВ» не ожидает проблем с показом ЧМ-2022: «Тревожных сигналов нет. Контракт заключен»

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«Матч ТВ» не ожидает проблем с показом ЧМ-2022 в Катаре. 

Об этом сообщил заместитель генерального продюсера канала Василий Конов.

– Нет ли тревожных сигналов по правам на ЧМ-2022 по футболу, который пройдет в ноябре-декабре?

– Тревожных сигналов нет. Контракт заключен. Мы начали процесс оформления групп, которые будут работать в Дохе – от нас поедут четыре съемочных бригады и несколько пишущих журналистов с сайта.

Вряд ли у кого-то из российских медиа будет больше представителей в Катаре, чем у нас.

– Комментаторы поедут?

– Этот вопрос пока в стадии обсуждения. Он будет зависеть от распределения матчей по эфирной сетке.

– На ЧМ-2022 «Матч ТВ», как и прежде, будет поровну делить права с «Первым каналом» и «Россией-1»?

– Мы сейчас ведем переговоры с нашими коллегами. Пока могу определенно сказать, что на «Матче» будет много хороших игр ЧМ, – сказал Конов. 

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