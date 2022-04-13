Родриго Гоэс: «Модрич – словно мой отец, он всегда рядом и очень помогает. Играть с ним – большая честь»

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Родриго Гоэс тепло отозвался о Луке Модриче после игры «Реал» – «Челси».

На 80-й минуте игры бразилец забил после паса от 36-летнего хавбека. Этот мяч позволил «Реалу» перевести игру в экстратаймы.

«Это пока самый важный гол в моей карьере. Как мы всегда шутим, Модрич – словно мой отец. Он очень мне помогает. Когда мне что-то нужно, он всегда рядом. Мы много разговариваем.

Очень счастлив играть рядом с ним, это большая честь», – сказал 21-летний полузащитник.

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