Родриго Гоэс: «Модрич – словно мой отец, он всегда рядом и очень помогает. Играть с ним – большая честь»

Родриго Гоэс тепло отозвался о Луке Модриче после игры «Реал» – «Челси».
На 80-й минуте игры бразилец забил после паса от 36-летнего хавбека. Этот мяч позволил «Реалу» перевести игру в экстратаймы.
«Это пока самый важный гол в моей карьере. Как мы всегда шутим, Модрич – словно мой отец. Он очень мне помогает. Когда мне что-то нужно, он всегда рядом. Мы много разговариваем.
Очень счастлив играть рядом с ним, это большая честь», – сказал 21-летний полузащитник.
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