Модрич про ЛЧ: «Камбэк с «Ман Сити» – самый сложный, с «ПСЖ» – самый веселый. Это волшебство. Верить до конца – в ДНК «Реала»

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Лука Модрич высказался о камбэках «Реала» в этой Лиге чемпионов.

«Очень сложно объяснить, что происходит на «Бернабеу» во время матчей Лиги чемпионов. Это действительно что-то волшебное. Мы никогда не сдаемся и боремся до конца, потому что именно этому учит «Реал». Сдаваться нельзя.

Сложно это объяснить, особенно в этом году, когда у нас было много волшебных вечеров. Надеюсь, это всегда будет так.

Самый сложный камбэк – против «Ман Сити». Времени уже почти не было, но команда и болельщики верили до конца, потому что это ДНК нашего клуба. И мы смогли сделать это. А самый веселый камбэк – против «ПСЖ». Это были просто 15-20 минут безумия.

Очень сложно объяснить все, что происходит в Лиге чемпионов на «Бернабеу». Та игра [с «ПСЖ»] стала первым из множества волшебных вечеров, которые привели нас в Париж. Надеюсь, мы сможем выиграть еще одну Лигу чемпионов», – сказал полузащитник «Реала».

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