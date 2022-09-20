«Реал» не купил форварда летом, так как был уверен, что Родриго заменит Бензема. У бразильца 5 (3+2) очков за 4 игры Ла Лиги

«Реал» рассчитывает на Родриго Гоэса в роли центрального нападающего.
По данным Marca, минувшим летом мадридский клуб не стал приобретать форварда, так как был уверен в качествах 21-летнего бразильца и знал, что в случае необходимости он подменит Карима Бензема. В «Реале» считают, что центральному нападающему «не нужен рост в два метра».
Отмечается, что в «Реале» хотят дать Родриго возможность развиваться.
В этом сезоне он сыграл уже на трех позициях в атаке. За четыре матча в Ла Лиге бразилец забил три гола и отдал две результативные передачи.
Полную статистику 21-летнего футболиста можно изучить здесь.