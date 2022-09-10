Анчелотти о зависимости от Бензема: «Надеюсь, что она у «Реала» есть – это положительный аспект. Он лучший нападающий мира»

Карло Анчелотти высказался о том, как «Реал» будет справляться после травмы Карима Бензема.
О замене Бензема
«У нас нет естественной замены Бензема, потому что он лучший нападающий мира. Замены Кариму на рынке нет, но его можно заменить другими игроками с другими характеристиками».
О зависимости от Бензема
«Надеюсь, что она у нас есть, потому что это означало бы, что он забивает много голов. Если мы от него не зависим, хотелось бы зависеть от Винисиуса или Родриго. Это положительный аспект, а не отрицательный.
У этой команды много качественных игроков атаки: Винисиус, Родриго, Азар и Асенсио, и я думаю, что Мариано может помочь нам в некоторых играх, потому что он очень сильный нападающий. У нас есть ресурсы, чтобы продлить результативную серию», – сказал тренер «Мадрида».