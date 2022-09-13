Анчелотти рассмеялся после вопроса о контракте Мбаппе с «ПСЖ»: «Снова это? Я умываю руки»

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Тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

Сегодня появилась информация о том, что контракт француза с клубом рассчитан до лета 2024 года, а не до лета 2025-го, как сообщалось ранее.

«Контракт Килиана? Снова это? (смеется)

Я умываю руки, умываю руки перед этим вопросом. Я серьезно.

Нам нравится наша атака, у нас много молодых игроков. Нас очень воодушевляет Бензема. Вместе с молодежью он приносит нам много радости. Нам очень нравится то, что делают Винисиус и Родриго.

О других игроках мы не думаем. У Асенсио есть шансы сыграть завтра – он очень хорошо тренируется», – сказал Анчелотти.

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