Родриго: «Заменить Бензема невозможно, но я стараюсь. Стал забивать больше в конце прошлого сезона, а сейчас это получается с самого старта»

поделился эмоциями после победы «Реала» над (2:1).

«Я очень счастлив. Дерби – это всегда особенный матч, а когда получаешь возможность выиграть и забить гол... Я счастлив.

Думаю, что у меня всегда была уверенность в себе. Я начал забивать больше в конце прошлого сезона, а сейчас это получается с самого старта чемпионата, и хочется продолжить в том же духе.

Знаю, что заменить невозможно, но я стараюсь. У меня все хорошо. Это новая роль для меня. Я хорошо играю и хочу становиться лучше с каждым днем.

Мне всегда приятно играть с Винисиусом. Находиться рядом с ним на поле – особенное ощущение», – заявил бразильский футболист , отличившийся забитым мячом в первом тайме мадридского дерби.

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