Корнеев о голах Холанда: «Чисто киллер. Сидит как снайпер, потом раз – и сделано. Все так просто, что я даже Ромарио вспомнил»

высказался о результативности .

Нападающий забил за «Манчестер Сити» 14 голов в 10 матчах текущего сезона.

«По мне, у него уникальное голевое чутье. Вроде его вообще не видно в матче, потом появляется где надо. В этом сезоне видим голы шедевральные, он делает все настолько просто, что я даже вспомнил.

Я прочитал его интервью, где он говорит, что мечтает коснуться мяча пять раз и забить пять… Это что‑то уникальное. Чисто киллер. Сидит как снайпер, потом раз – и сделано», — сказал бывший спортивный директор «Зенита».