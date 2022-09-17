Кейн забил 6 голов в 7 матчах АПЛ. Больше только у Холанда – 11

Форвард Харри Кейн забил 6 голов в 7 матчах АПЛ.

29-летний нападающий забил на 8-й минуте матча с «Лестером» (2:2, первый тайм) в 8-м туре АПЛ.

Это 20-й гол Кейна в ворота – чаще он не забивал никому. На счету форварда 14 мячей в матчах с «Эвертоном», 13 голов в играх с «Арсеналом» и по 11 мячей в матчах с «Саутгемптоном» и «Вест Хэмом».

У Кейна 6 голов в 7 матчах чемпионата, и теперь он делит второе место в списке лучших бомбардиров с форвардом «Фулхэма» Александаром Митровичем (6 голов в 7 матчах).

Лидирует в списке бомбардиров нападающий , забивший 11 голов за 7 игр.

Полную статистику Кейна можно изучить по этой ссылке.