Депутат Свищев: «Тренера Украины следует отстранить за разжигание межнациональных конфликтов. Но антироссийские настроения захлестнули многие федерации, УЕФА и ФИФА не принадлежат сами себе»

Депутат прокомментировал требование РФС отстранить тренера сборной Украины.

Сегодня стало известно, что Российский футбольный союз требует от УЕФА отстранить из-за его отказа «сохранять нейтральную политическую позицию». В РФС подтвердили, что обращались в ФИФА и УЕФА.

«Обращение в ФИФА и УЕФА – совершенно верное решение, РФС все делает правильно. За разжигание межнациональных конфликтов в спорте следует наказание, инциденты уже были. Значит, нужно это сделать и сейчас.

Никто не имеет права призывать отстранять спортсменов от соревнований – это прерогатива суда. Поэтому Петракова точно следует отстранить от должности тренера сборной за такие высказывания.

Стоит ли ожидать положительного решения от УЕФА? При аполитичности и профессионализме спортивной федерации так и должно быть. Но, к сожалению, мы видим, что антироссийские настроения захлестнули многие спортивные федерации, поэтому решение может быть разным.

Нужно понимать, что футбол держится на больших деньгах и зависит от глобальных спонсоров, в том числе телеканалов, которые распространяют права. Поэтому УЕФА и ФИФА, к сожалению, не принадлежат сами себе. Это видно по их последним решениям против наших сборных и клубов.

Нам будет сложно отстоять справедливые требования РФС, но нужно постараться», – сказал глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту.