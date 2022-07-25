Депутат Свищев о бане России: «Чеферин и Инфантино заявили, что переживают за российский футбол. Видимо, их бьют по рукам и языки вырывают после этого»

высказался об отстранении российских команд от международных турниров.

«Уважаемые господа Чеферин и Инфантино недавно заявили, что переживают за российский футбол и жалеют, что страдают футболисты. Но их слова расходятся с делом: видимо, после этих заявлений их вызывают к большому боссу и наказывают. Бьют по рукам и языки вырывают за то, что они поддержали наш футбол и сказали правильные вещи.

Это говорит о том, что даже такие крупные организации ничего не решают, они беспомощны. Такова реальность – решают не организации, не руководители, а большие корпорации и рекламодатели.

Но зачем нам их слова? Нам нужны действия. А то они скажут красиво, у нас появляется надежда, а потом ничего не происходит, все еще хуже становится. Отстаивать интересы футбольных федераций – это ваша работа, ребята. Не нравится, не справляетесь, найдите другую работу тогда. Если они, как руководители организаций, не вернут наши клубы и сборные на мировую арену, пусть меняют профессию.

Все знают, сколько Россия сделала для развития мирового футбола – один чемпионат мира чего стоит! Российские компании являлись спонсорами крупнейших клубов и соревнований, а сейчас наши прежние партнеры делают непонятно что, уничтожают все своими же руками. Надеюсь, это скоро прекратится и мы сможем наблюдать за нашими клубами и сборными на международном уровне», – сказал председатель комитета думы по физической культуре и спорту.